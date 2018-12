La banda del tombino non si ferma: furto in via Trento, un altro sventato dalla polizia in Corso Giannone

Non c'è solo la banda del buco a spaventare i negozianti e gli imprenditori foggiani, ma anche quella dei tombini, in azione anche la scorsa notte in Corso Giannone e in via Trento. Due i colpi, uno sventato e l'altro messo a segno.

Ad avere la peggio una azienda che produce pasta. Intorno alle cinque del mattino i malviventi hanno forzato la saracinesca e infranto la vetrata con un tombino in ghisa, poi sono scappati portando via una piccola somma di denaro e una macchinetta di caffé.

Tre ore prima, presso un noto ristorante di Corso Giannone, ignoti, con la stessa tecnica hanno tentato di infrangere la vetrata della porta d'ingresso ma si sono dileguati all'arrivo delle volanti della polizia allertate dalla sala operativa.

L'episodio fa il paio con quello avvenuto la scorsa notte, quando i malviventi si erano nuovamente accaniti contro il negozio Kasanova. Anche in quel caso, con l'ausilio di due passanti che in quel momento vigilavano le bancarelle del Natale, la polizia era riuscita a sventare il quarto furto compiuto o tentato ai danni dello stesso esercizio commerciale.