La banda del buco si sposta a Lucera, ma scatta l'allarme del supermercato: ladri in fugo e furto fallito

"Banda del buco" in azione a Lucera, dove nel mirino dei malviventi è finito l'Eurospar di via Troia. Il fatto è successo intorno alla mezzanotte di ieri, quando è scattato l'allarme della struttura.

Apparentemente sembrava tutto in ordine. Ma il vigilante di turno, dopo di un giro di ricognizione, ha notato un foro praticato dai malviventi in una parete della struttura. Scattato il dispositivo sonoro, quindi, per i ladri non era rimasta altra soluzione se non quella di fuggire a mani vuote. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza dell'attività e dell'intera zona.