Tragedia a Orsara di Puglia, a 9 anni muore soffocato per un tragico incidente domestico

Tragico incidente domestico, questo pomeriggio, ad Orsara di Puglia, dove un bambino di 9 anni è morto soffocato all’interno di un garage annesso all'abitazione di famiglia, nelle campagne del paese dei Monti Dauni.

La vicenda è ancora da ricostruire nel dettaglio: secondo quanto fino ad ora accertato, il bambino potrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere morto mentre giocava con un sacco di quelli utilizzati per conservare i materiali di scarto della lavorazione delle olive. Per una mossa repentina del bambino o per una caduta accidentale, lo stesso è rimasto soffocato a causa del laccio che si è stretto al collo.

Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Foggia e la scientifica per i rilievi del caso. I militari stanno ascoltando i familiari del bambino per cercare di ricostruire gli attimi precedenti la tragedia. A fare la tragica scoperta è stato il fratello della vittima, di 5 anni più grande.

Sul posto anche una ambulanza del 118, i cui operatori non hanno potuto fare altro che constatare la morte del bambino. Sul posto, insieme al medico legale, il sostituto procuratore Alessio Marangelli, che coordinerà le indagini.