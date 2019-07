Baby K ringrazia Stornara, ma la zia di una bimba malata l'accusa: "Ti sei rifiutata di fare una foto con lei"

"La magia esiste. Grazie Stornara per aver cantato con me tutto lo show. È stata una notte che non dimenticherò". Così Baby K, la rapper originaria di Singapore, protagonista dello Stornara rap 2019, ha voluto salutare i suoi fan accorsi nell'area mercatale per il suo concerto tenutosi l'altroieri. Un messaggio che lascerebbe presupporre una serata filata liscia. Ma forse non è stato così.

Sui social è montata la polemica in merito ai comportamenti della cantante. "Nonostante la chemioterapia che la ragazza sta subendo, chiedendo ai medici di sospenderla, e nonostante l'interessamento di sindaco, vicesindaco e forze dell'ordine, la cantante si è rifiutata di fare solo una foto con la bambina. Io come mamma e zia mi vergogno di questa persona". Il commento apparso dalla zia di una bambina malata, alla quale sarebbe stata negata la gioia di un selfie con la rapper.

"Ha detto che era arrabbiata, nonostante sia stata pagata bene. Ha fatto aspettare due ore la bambina, che era appena uscita dall'ospedale e non poteva stare in piedi", ha rincarato la zia della piccola. In breve tempo il post di denuncia ha generato decine di commenti indignati e di solidarietà nei confronti della piccola. E non sono mancati i commenti polemici sui canali social ufficiali di Baby K.

Anche perché, beffa delle beffe, il giorno successivo un utente ha postata una foto scattata con l'artista, al termine della cena post-concerto organizzata a Cerignola.

Sul caso non è ancora giunta alcuna replica da parte della cantante né del suo entourage (Mentre scriviamo siamo in attesa di una risposta da parte dell'agente Mattia Zibelli).