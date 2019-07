Baby K si fa perdonare, chiama Angela e si scusa: "Negli occhi di Angela la gioia"

Tutto è bene quel che finisce bene: questo pomeriggio Angela ha ricevuto "una splendia videochiamata da Baby K". La cantante di 'Da zero a cento' - accusata di non aver voluto scattare una foto con lei - le ha promesso che le dedicherà una canzone e si è scusata per l'equivoco.

"Siamo soddisfatti perché quello che non volevamo era vedere la gioia negli occhi della nostra piccola come abbiamo visto oggi, quindi per questo la ringraziamo di cuore. Per la famiglia la situazione è risolta" scrive zia Erminia.

Dopo una lunga chiacchierata Baby K, che il 22 luglio scorso si è esibita allo Stornara Rap, le avrebbe promesso anche l'invio di alcuni gadget-regali.