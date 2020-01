Baby gang scassina distributori automatici, presi 4 giovanissimi: famiglie chiamate a risarcire i danni

Scassinano distributori automatici per rubare bibite e merendine. Nei guai cinque giovanissimi (uno solo maggiorenne, un altro in fase di identificazione).

È accaduto a Foggia, in pieno centro storico: poco dopo la mezzanotte, due equipaggi delle 'Volanti' sono intervenute in via Arpi a seguito di segnalazione di furto ai danni di un distributore automatico di alimenti e bevande. Poco prima, il sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale aveva ripreso alcuni ragazzi che armeggiavano sulle 'macchinette' per sottrarre bibite e vivande.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato quattro ragazzi, di cui uno soltanto appena maggiorenne. Una quinta persona è riuscita sfuggire al controllo, abbandonando a terra, durante la corsa, alcune merendine. Uno dei minorenni controllati è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti hashish.

Dai primi accertamenti è risultato, che uno dei ragazzi fermati si era reso già protagonista di un episodio analogo, ai danni dello stesso esercizio commerciale, durante le passate vacanze natalizie. Il comportamento dei quattro giovani, adesso, è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Le famiglie dei ragazzi rischiano di dovere risarcire i danni prodotti.