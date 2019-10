Pugno di ferro del Prefetto contro i ragazzini violenti: rafforzati i controlli serali nei luoghi della movida. Convocate anche Procure e scuola

Intensificazione dei servizi di controllo del territorio, da svolgersi congiuntamente tra le Forze di Polizia, in particolare il sabato sera e nei luoghi di aggregazione oggetto di frequentazione da parte di adolescenti. E, nei prossimi giorni, apposita riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica allargato alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Bari.

Sono queste le determinazioni assunte oggi in seno al Comitato per l’Ordine pubblico e la Sicurezza presieduto dal Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, per contrastare la recrudescenza della violenza minorile di cui si è avuta prova in queste settimane a Foggia. Al tavolo anche il 50enne aggredito sabato scorso in Largo degli Scopari, Antonio De Santis.

Per ciò che concerne il prossimo incontro, fa sapere una nota della Prefettura, saranno invitati a partecipare anche l’Amministrazione comunale e l’Ufficio scolastico regionale per “individuare iniziative congiunte volte a rafforzare le azioni di promozione della cultura della legalità tra i giovani, anche in previsione – è scritto- di uno specifico protocollo che definisca un percorso virtuoso, con la partecipazione di tutte le Istituzioni interessate, utile a contrastare e prevenire ogni fenomeno di devianza giovanile”.