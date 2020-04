Illeso dopo un incidente grazie all'abbigliamento protettivo. Motociclista lancia l'appello: "Importante quanto il rispetto della velocità"

Andare in moto è sì un divertimento, ma anche una grossa responsabilità nei confronti degli altri e per se stessi. E indossare un abbigliamento di sicurezza consono è fondamentale per fronteggiare i pericoli che comporta viaggiare su due ruote.

La conferma arriva dalla vicenda di Alessandro Fino che, solo qualche giorno fa, è rimasto coinvolto in un incidente stradale quando si è visto tagliare la strada da un'auto che aveva effettuato una manovra azzardata. Nell'impatto, Alessandro è caduto rovinosamente a terra battendo violentemente sull'asfalto. Da quell'incidente, Alessandro ne è uscito praticamente illeso, tranne che per un trauma da schiacciamento al piede e per il quale è costretto a camminare servendosi di una stampella.

A salvarlo, come ci racconta, è stato proprio l'abbigliamento di sicurezza che indossava. Sicuramente aver rispettato il limite di velocità di 50 km/h è stato fondamentale ma, indossare casco ben allacciato, guanti e protezioni agli arti e alle articolazioni, è stato determinante perché ne uscisse senza nemmeno un graffio.

È questo il messaggio che Alessandro, insieme all'associazione Legal Riders, composta da una cinquantina di avvocati appassionati di moto, della quale lui fa parte, porta in giro nelle scuole medie e superiori. Rendere consapevoli i giovani che andare in moto o in motorino è tanto bello quanto pericoloso e quindi necessita delle dovute accortezze. Un incidente stradale che, per fortuna non ha visto vittime, si è trasformato in un messaggio forte e chiaro per chi viaggia su due ruote: proteggetevi, perché se mai vi doveste trovare coinvolti in un incidente, l'abbigliamento giusto potrebbe salvarvi la vita.