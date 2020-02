Malavitosi foggiani sotto osservazione: scatta l'avviso orale per otto persone

Tra i destinatari di tali provvedimenti figurano cinque Cerignolani tratti in arresto per ricettazione di veicoli rubati o per spaccio di sostanze stupefacenti, un diciannovenne di Lucera resosi responsabile di lesioni personali gravi e due Foggiani accusati di rapina aggravata e di detenzione di materiale esplosivo