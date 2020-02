Autovelox 2.0 incastra gli automobilisti: strage di patenti e di punti, quasi 400 multe e mille veicoli controllati

La polizia stradale non fa sconti a nessuno. Anzi, rafforza i controlli sul territorio. Nel mese di febbraio, infatti, gli agenti della Polstrada hanno incrementato la vigilanza sulle strade al fine di rendere più efficace l’attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti di guida più pericolosi, garantendo la fluidità della circolazione in condizioni di massima sicurezza, cercando di dare nuovo impulso al contenimento del fenomeno infortunistico.

Particolare attenzione è stata dedicata all’azione di prevenzione e controllo alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti ed attivazione di servizi mirati al controllo per il contrasto della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli agenti della sottosezione di Vieste e della sezione della Polizia Stradale di Foggia hanno effettuato una vasta attività avente lo scopo di prevenire e/o reprimere quei comportamenti di guida costituenti potenziale pericolo per gli utenti delle strade. I servizi, di “alto impatto”, sono stati effettuati in agro di Manfredonia e Vieste, e nelle tratte stradali che collegano i due comuni.

Effettuati anche in ore serali e notturne, sono stati controllati 990 veicoli e 1095 persone, riscontrate ed elevate 390 contravvenzioni per scorretto comportamento alla guida e sottratti, per le scorrettezze riscontrate, un totale di 830 punti alle patenti.

A seguito di controlli amministrativi effettuati ad esercizi commerciali quali autofficine, rivendita pneumatici ed autocarrozzerie, riscontrati illeciti puntualmente e pesantemente sanzionati. Denunciate sei persone per guida sotto effetto di sostanze alcoliche e ritirate dieci patenti per guida in stato di ebbrezza, appiedando i relativi conducenti.

Sequestrati, inoltre, 15 veicoli per mancanza di copertura assicurativa. Sanzionati, ai sensi dell’art. 173 C.d.S., 40 utenti per aver utilizzato apparecchi radiotelefonici mentre erano alla guida e ritirate otto patenti per superamento della velocità consentita, grazie all’utilizzo del Telelaser Trucam.

Si tratta di un’evoluzione del vecchio dispositivo che oltre a svolgere la funzione base di percepire la velocità, ha una telecamera incorporata grazie alla quale registra tutto ciò che vede. L’autovelox 2.0, utilizzabile anche di notte grazie ad un flash a infrarossi, ha una gittata di 1,2 km e non si limita a registrare la velocità del veicolo, bensì registra se l’automobilista ha o meno la cintura e se quest’ultimo, mentre guida, utilizza un dispositivo cellulare.