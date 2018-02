Rocambolesco inseguimento a Foggia: sbarra del casello forzata, volante speronata e fuga in contromano

Nell’ambito del serrato contrasto alla criminalità attraverso il controllo del territorio, il 2 febbraio gli Agenti della Sottosezione Autostradale, allertati dalla Centrale Operativa Autostradale di Bari, hanno intercettato una Volkswagen Golf di colore bianco, munita di sistema GPS, risultata rubata, che percorreva la A/14 in direzione Sud a forte velocità.

Gli uomini in divisa si sono posti all’inseguimento dell’autovettura che giunta al casello autostradale di Foggia, dove ad attenderla c’erano altre pattuglie di rinforzo, ha forzato la sbarra dell’uscita riservata al Telepass. Durante l’inseguimento, effettuato a forte velocità, gli operatori si sono accorti di essere a loro volta tallonati da un’altra stessa auto ma di colore scuro, anch’essa rubata, con a bordo un complice.

Intimato l’alt di polizia, il conducente della Golf scura ha speronato l’auto di servizio continuando la sua corsa. Gli equipaggi hanno quindi iniziato un rocambolesco inseguimento delle due auto che a velocità sostenuta hanno imboccato le rampe di accesso e di uscita della tangenziale anche contromano, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada.

Dopo alcuni minuti, le due auto hanno preso direzioni diverse: la Golf bianca si è diretta sulla Statale 89, verso Manfredonia, mentre la Golf nera ha proseguito la sua marcia sulla tangenziale di Foggia direzione sud.

Grazie al costante ascolto radio, la Volante della Questura ha intercettato e bloccato, al Km.17 della SS 673, direzione Cerignola, la Golf scura con a bordo Donato Lizzi, il quale, esperite le formalità di rito, è stato sottoposto a fermo di indiziato e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica.

La Golf bianca è stata segnalata, dalla Centrale Operativa Autostradale, ferma a circa due chilometri dal casello di Cerignola Est, pertanto un equipaggio dell’R.P.C. e la pattuglia autostradale, hanno raggiunto il posto indicato e notato che un uomo, abbandonata l’auto, stava fuggendo nelle campagne limitrofe, dileguandosi.

La Wolkswagen Golf di colore scuro, compendio di furto avvenuto a Loreto la notte precedente, è stata riconsegnata al proprietario mentre la Wolkswagen Golf di colore bianco, compendio di furto in Porto Recanati, è stata sequestrata. Sono in corso serrate indagini per giungere all’individuazione del complice.