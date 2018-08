Furto d'auto: a Cerignola ritrovate due auto rubate

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cerignola, nel corso di un’intensa attività di contrasto al fenomeno del furto di auto che continua incessante su tutto il territorio della provincia, lo scorso 5 Agosto hanno individuato una Ford Kuga parcheggiata tra altre auto in Via Deledda.

I poliziotti, dopo aver effettuato un controllo tramite banca dati, hanno verificato che l’auto era stata oggetto di furto a Manfredonia il giorno prima. Pertanto si è rinvenuta l’autovettura al fine di procedere alla restituzione della stessa al proprietario non appena rintracciato.

Martedì scorso, invece, mentre erano impegnati in un servizio di pattugliamento in Via Lavagna, i poliziotti hanno notato un’Alfa Romeo Giulietta, regolarmente chiusa a chiave. Da accertamenti svolti al terminale è emerso che la stessa era stata rubata il giorno precedente nel comune di Lucera. Anche in questo caso l’autovettura è stata rinvenuta per procedere alla restituzione in favore del proprietario.