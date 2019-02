Auto rubate e ritrovate dalla polizia in pochissimo tempo

La settimana scorsa gli agenti del commissariato di Cerignola, nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno del furto delle auto, hanno rinvenuto (la sera del 23 febbraio) una Fiat Panda abbandonata in Via Candela.

Da accertamenti esperiti tramite il terminale si risaliva alla proprietaria, che dichiarava di aver subito il furto del veicolo nella stessa giornata e pertanto si provvedeva alla sua restituzione.

Il giorno successivo i poliziotti, dopo aver ricevuto la segnalazione dalla sala operativa di una Lancia Ypsilon appena rubata in Via Torre Quarto, si mettevano alla ricerca del mezzo che in meno di 30 minuti rinvenivano parcheggiata in via Ivrea.