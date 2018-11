Brucia auto a Manfredonia, a fuoco Fiat Croma in via Carso

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio auto avvenuto la scorsa notte, a Manfredonia. Il fatto è successo in via Carso, intorno alle 2.30: danneggiata dalle fiamme, una Fiat Croma di proprietà di un 57enne del posto. Sul posto, i vigili del fuoco (che non si sono espressi sulla natura del rogo) e i carabinieri incaricati delle indagini del caso. La zona non è servita da telecamere.