Brutto episodio in città, raid vandalico alle spalle del Comune: "Così hanno danneggiato 30 auto"

Ancora atti vandalici in piazza Municipio, a Foggia. Dopo gli arredi urbani della zona, più volte presi di mira e irrimediabilmente danneggiati, questa volta è toccato alle auto parcheggiate in zona fare i conti con i vandali. Lo segnala a FoggiaToday una delle vittime del raid della scorsa notte:

"Vorrei segnalare un atto vandalico avvenuto questa notte a Foggia, alle spalle del Comune. Un gruppo di persone incappucciate hanno distrutto 30 macchine. Quella meno colpita è questa in foto. Non solo il danno ma anche la beffa: i carabinieri hanno detto di fare la denuncia, se si è assicurati contro gli atti vandalici si verrà agevolati nel recupero dei danni, altrimenti ci si dovrà arrangiare di tasca propria.

Questa è la città in cui viviamo: persone incappucciate che si divertono a distruggere le macchine di persone, lavoratori onesti. E le istituzioni ancora una volta ci voltano le spalle. Il genere umano è ignobile ma ancora più ignobile è vivere in una città in cui vige l’omertà, un luogo pieno di telecamere dove la gente è sempre presente ma nessun parla".