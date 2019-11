Ennesima auto bruciata in provincia di Foggia: fiamme distruggono una Fiat Punto. Indagano i Carabinieri

Ancora una auto incendiata in provincia di Foggia. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è registato nella tarda serata di ieri a Troia.

È accaduto intorno alle 22.45 in via Ambrogio Marcangelo: ad andare a fuoco una fiat Punto piuttosto datata appartenente al responsabile di un istituto di vigilanza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i vigili del fuoco che non hanno rinvenuto alcun innesco. Interrogato dai militari, la vittima non ha saputo dare spiegazioni. In zona non sono presenti telecamere.