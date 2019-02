50 euro e la maglia di Kragl agli autisti che trasportano i tifosi. I sindacati: "Incolumità del personale è più importante"

Filt-Cgil, Ugl trasporti, Uil-Uilt e Faisa-Confail fanno chiarezza in merito alle problematiche inerenti la sicurezza dei conducenti A.T.A.F durante il trasporto tifosi.

Come anticipato sulle colonne di FoggiaToday, Filt-Cigil e le altre organizzazioni sindacali hanno più volte sollevato le difficoltà e le criticità che il personale A.T.A.F. deve fronteggiare da solo, durante lo svolgimento di questo delicato servizio.

Ieri, così come riportato dal nostro quotidiano, in Prefettura si è tenuto un vertice tra Prefetto, Questore, vertici delle Forze dell'Ordine, rappresentanti del Comune di Foggia, società Foggia calcio e azienda A.T.A.F spa.

Per far fronte alle problematiche messe in campo dall'azienda A.T.A.F, si è deciso che verrà sensibilmente ridotto il numero dei trasportati in ogni singolo mezzo, che sarà potenziata la scorta a seguito dei mezzi A.T.A.F; che in generale sarà posta maggiore attenzione alla sicurezza dei conducenti A.T.A.F. "Inoltre, la Società Foggia calcio, per ringraziare chi comunque si presta allo svolgimento di questo delicato e pericoloso servizio, di propria iniziativa, ha messo a disposizione dei conducenti, un compenso aggiuntivo e un omaggio."

"L'intento - spiegano le organizzazioni sindacali - era quello di aumentare la sicurezza a favore del personale A.T.A.F, pertanto, per quel che concerne l'intenzione della Società Foggia calcio, per pregevole che sia, non trova l'avallo delle scriventi, perché, l'incolumità del personale, per noi, va oltre il valore di un incentivo e di un omaggio"