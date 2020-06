Aggressione nel bus, Giannini: "Gli autisti hanno l'obbligo di far rispettare le disposizioni, chi le viola va perseguito"

“Esprimo solidarietà nei confronti dell’autista del bus delle Ferrovie del Gargano aggredito da passeggeri irresponsabili e violenti. Gli autisti del trasporto pubblico locale hanno l’obbligo di far rispettare disposizioni vincolanti approvate per contenere il rischio contagi a bordo dei mezzi pubblici e chi le viola, dovrebbe essere denunciato e perseguito penalmente. Ringrazio l’autista per il suo forte senso del dovere e ricordo ai passeggeri che rispettare le regole stabilite è un obbligo necessario alla tutela della salute e al buon funzionamento di un servizio pubblico, già messo a dura prova dalla fase di lockdown”, è quanto dichiara l'assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini.

