Aurora è tornata a sorridere: in tanti l'hanno aiutata a comprare i kites rubati mentre rimuoveva i rifiuti da una spiaggia

Aurora ce l'ha fatta, è in spiaggia, felice, con i suoi nuovi kites che le erano stati rubati mentre ripuliva una spiaggia piena di rifiuti di ogni genere.

Con il contributo dei partecipanti alla raccolta fondi avviata dalla madre Giovanna all'indomani del furto delle attrezzature della giovanissima kiter-ambientalista, avvenuto nei pressi della spiaggia di Calarossa, è stata raggiunta la somma necessaria per l'acquisto del maltolto.

In tanti hanno contribuito a questa battaglia della legalità e del riscatto, un pugno in faccia ai malviventi: dalla famiglia agli amici, dai conoscenti ad associazioni come il Gargano Nordic Walking, il Gruppo Folk Sannicandrese e l'associazione Kiteboearding di Torre Mileto.