Grave episodio in viale Francia: palestra nel mirino dei vandali (dopo la denuncia del Pantanella occupato abusivamente)

A poche ore dalla denuncia del Consorzio Consport sull'occupazione abusiva che blocca da mesi il piano di riqualificazionne - sancito con delibera comunale - dell'impianto sportivo Pantanella, il centro fitness e yoga Omsairam, sito in viale Francia, immediatamente a ridosso dell'area in questione, ha subito un atto vandalico durante le ore notturne di mercoledì.

Le vetrate d'ingresso della palestra e la parete soprastante sono state vistosamente imbrattate da schizzi di vernice il cui secchio è stato poi lasciato davanti all'ingresso del centro sportivo.

In attesa che le indagini degli organi preposti facciano il loro corso a seguito della segnalazione prontamente effettuata dalla direzione, si ricorda che l'a.s.d. Omsairam, titolare della palestra, è una delle associazioni del Consorzio Consport, che, per concessione del Comune di Foggia, dovrebbe riqualificare l'area pubblica con il progetto di una 'Cittadella dello Sport e del Fitness' a cielo aperto, ma che, invece, da mesi è impossibilitato a procedere con i lavori per via di un'occupazione abusiva già denunciata da tempo alle istituzioni competenti, e, non più di due giorni fa, anche a mezzo stampa.

Che si tratti di vandalismo o di un'azione ricollegabile ad altre logiche, appare singolare che quest'atto arrivi a poche ore dalla denuncia effettuata da Consport circa la situazione di stallo che attanaglia il progetto sportivo sull'area Pantanella.

Un gesto grave, tanto materialmente quanto simbolicamente, nella settimana in cui a Foggia si è celebrata, proprio ieri, su iniziativa dell'amministrazione comunale la Giornata della Legalità dal titolo "Non voltiamo le spalle". Auspicio che non solo il consozio, ma tutti i cittadini di Foggia si augurano diventi presto realtà anche a Pantanella, dove l'allerta resta alto e la legalità tanto sbanderiata ad oggi è, purtroppo, ancora un optional.