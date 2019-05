Atto vandalico contro Amodeo, danneggiata l'auto del promotore della Moldaunia. Landella: "Gesto vigliacco"

Atto vandalico contro Gennaro Amodeo. La denuncia arriva da Lino Albanese, coordinatore cittadino di Idea-Moldania, lista che vede candidato - a sostegno di Franco Landella sindaco - anche il promotore del referendum per la costituzione della Moldaunia, la cui auto è stata danneggiata da ignoti.

L'amara scoperta è avvenuta stamattina: "Quando ha lasciato la propria abitazione per prendere l'auto, ha trovato i vetri del parabrezza posteriore e anteriore in frantumi. Il mezzo era griffato con il simbolo della lista in cui è candidato Amodeo che in questi giorni è impegnato pubblicamente nello spiegare il perché della necessità del referendum per la Moldaunia", racconta Albanese che poi conclude: "Ci auguriamo che non l'atto vandalico non abbia alcun collegamento con le elezioni comunali di Foggia in cui Gennaro Amodeo è candidato".

“Al promotore del progetto Moldaunia, Gennaro Amodeo, esprimo la mia più completa solidarietà per l'atto vandalico che ha colpito la sua autovettura. Un gesto vigliacco ed inqualificabile, i cui autori, sono certo, saranno presto individuati.

La mia speranza è che questo atto non sia legato all'impegno del movimento Moldaunia in questa tornata elettorale amministrativa. Sono sicuro che Gennaro Amodeo non si lascerà intimorire da queste azioni e continuerà con ancor maggiore determinazione nella sua attività”, ha commentato il sindaco di Foggia Franco Landella.

