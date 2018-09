Vernice e bottiglia molotov contro la villetta del sindaco: atto intimidatorio a Poggio Imperiale

Atto intimidatorio contro il sindaco di Poggio Imperiale. Una bottiglia incendiaria (simil-molotov) e un secchio di vernice grigia sono stati lanciati, la scorsa notte, contro l'abitazione del sindaco di Poggio Imperiale, Alfonso D'Aloiso.

Il fatto è accaduto dopo l'una della scorsa notte, in via Montenero: la vernice ha imbrattato parte della facciata della villetta, mentre la bottiglia incendiaria ha danneggiato parzialmente una finestra. In quel momento nessuno era in casa. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona. Non è la prima volta che il primo cittadino viene preso di mira: solo un anno fa, su alcuni muri della cittadina dell'Alto Tavoliere apparsero scritte ingiuriose contro la sua persona.