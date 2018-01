VIDEO | Bestie di Capodanno in azione: così hanno vandalizzato piazza Municipio (e non solo)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La notte di Capodanno purtroppo è stata anche al notte dei vandali e degli incivili: i comuni e le forze di polizia sono ancora impegnati nella conta dei danni. A Foggia ignoti hanno fatto esplodere una campana di vetro in via Saverio Pollice, mentre in via Ferrante Aporti sono stati distrutti i vetri della Pinacoteca '900. I danni più ingenti in piazza Municipio, letteralmente vandalizzata. Danni anche alle insegne di alcune attività commerciali, tra i Tre Archi e via della Repubblica. Distrutta la finestra di un'abitazione e una cabina telefonica. A San Marco in Lamis sono stati dati alle fiamme due contenitori degli indumenti mentre ad Orta Nova è stata incendiata un'autovettura.