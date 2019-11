Autobus nel mirino dei vandali: ruote forate e sassi contro i vetri

La Faisa Cisal denuncia gli atti vandalici contro gli autobus del trasporto pubblico locale di proprietà di Ferrovie del Gargano avvenuti nel parcheggio comunale di Mattinata.

L'organizzazione sindacale fa sapere che ieri notte "ignoti hanno forato le ruote di tre autobus e nelle settimane scorse ci sono stati lanci di sassi contro i vetri degli autobus parcheggiati" e "solo grazie all’efficienza e celerità degli addetti alla manutenzione, si è provveduto alla riparazione dei mezzi e al regolare svolgimento del servizio"

In merito a questi episodi la Faisa Cisal ha chiesto al Comune di Mattinata di attivarsi per implementare l’illuminazione pubblica del piazzale comunale e di predisporre, possibilmente, della videosorveglianza con intensificazione di controlli per cercare di arginare questi atteggiamenti delinquenziali"