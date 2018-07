E poi c'è chi va in giro di notte a distruggere auto

Ciao FoggiaToday vorrei mettere al corrente tutti i foggiani di quanto accaduto la scorsa notte in via Vincenzo Capozzi, zona Stadio. Evidentemente, purtroppo, c'è chi si diverte a distruggere le auto, anche perché non è l'unico caso. Almeno un'altra signora mi ha confermato di aver subito lo stesso danno.