Seduto su una panchina si masturba nei pressi di una scuola, poi si allontana e va a bere una birra al bar

E' stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico il 19enne di nazionalità bulgara che sabato scorso è stato notato da una donna che si trovava nei pressi di una scuola in attesa che il figlio uscisse, mentre, seduto su una panchina del parco di Piazza Padre Pio, con la mano sinistra impugnava il telefonino e con l'altra mostrava i genitali masturbandosi.

L'atto sessuale è durato circa cinque minuti, poi il ragazzo si è allontanato verso corso Garibaldi. La donna ha chiamato la polizia e nel frattempo ha seguito il ragazzo senza perderlo mai di vista.

Gli agenti del 113 di San Severo lo hanno fermato nei pressi di un bar dove aveva appena acquistato una birra. Condotto presso gli uffici del commissariato e identificato, è stato denunciato