Allarme lupi e cinghiali sul Gargano, appello alle Istituzioni: "Servono uomini, mezzi e risorse senza precedenti"

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà agli allevatori e agli agricoltori che oggi hanno protestato presso la sede dell’Ente Parco, a Monte Sant’Angelo, purtroppo esasperati dall’emergenza provocata dalla fauna selvatica incontrollata che comparta, oltre agli effetti devastanti determinati in particolare dagli attacchi di lupi e cinghiali, gravi rischi per l’incolumità e la vita delle persone, degli altri animali assaltati e la distruzione dell’ecosistema circostante". Così il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

"Un fenomeno che da tempo abbiamo denunciato ma colpevolmente trascurato a ogni livello, e che adesso ha assunto dimensioni troppo allarmanti per non essere affrontato con azioni straordinarie e l’impiego di uomini, mezzi e risorse senza precedenti, dalla Regione Puglia, dal Parco del Gargano e dal Governo nazionale. Vanno tutelati gli allevatori e gli agricoltori, finora sovraesposti e senza difese di fronte alla mancanza di una piena consapevolezza della gravità della situazione. E vanno tutelate le produzioni, gli altri animali, l’ambiente e i cittadini, perché non debbano ripetersi nuove tragedie, attraverso un Piano (comprensivo di abbattimenti e sterilizzazioni) all’altezza degli eventi e un coordinamento istituzionale necessario per garantire una strategia e una programmazione efficace nell’immediato e nel medio/lungo periodo. Tutto quello che finora è mancato, e ha determinato una situazione sconcertante e insostenibile”.