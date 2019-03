Non c'è pace per Ataf, parcheggi vandalizzati: divelte porte e sradicate telecamere. "Danno enorme"

Lo fa sapere l'azienda di via Motta della Regina. Ignoti in azione nei parcheggi Ginnetto e Zuretti. "Gesti che vanificano gli sforzi compiuti in un particolare periodo di ristrettezze economiche"