Maxi concorso oss ai Riuniti: a breve le assunzioni. Il Tar rigetta altri cinque ricorsi

Nuovo pronunciamento del Tar Puglia in merito ai ricorsi presentati dai candidati del Concorsone per operatore socio-sanitario. Lo scorso 27 maggio, infatti, il plenum del Tar Puglia Bari è nuovamente tornato a discutere e decidere alcuni ricorsi promossi da concorrenti al concorso oss i quali lamentavano la mancata attribuzione di punteggi in relazione ai titoli di servizio asseritamente vantati e non riconosciuti.

Anche in questa occasione il giudice amministrativo regionale ha accolto le argomentazioni proposte dalla difesa della azienda sanitaria ed ha respinto tutti i ricorsi (cinque nel complesso) promossi dai ricorrenti, giudicando legittimo il complesso ed articolato iter concorsuale.

In particolar modo è stato ribadito il principio della non ammissibilità a punteggio del servizio prestato presso le Rsa e le Rssa, respingendo qualsiasi sospetto di discriminazione “in considerazione della diversa natura delle prestazioni effettuate nelle residenze sanitarie (assistenziali o socio-assistenziali) che hanno essenzialmente funzione di assistenza e prestazione di servizi socioassistenziali e non compiti preminentemente terapeutici, diagnostici o curativi, come le case di cura private”.

I giudici non hanno mancato di far notare come il ricorso alla rivalutazione dei punteggi rispetto a quelli autoattribuiti dai candidati fosse indispensabile e l’attribuzione dei punteggi dovesse farsi secondo il chiaro tenore letterale della disposizione “non essendo possibile una sua applicazione estensiva” non senza rimarcare che “tale previsione di bando è peraltro coerente con il tipo di impiego delle figure da reclutare”.

La direzione del Policlinico Riuniti di Foggia comunica, inoltre, che gli uffici stanno completando la disamina della documentazione e acquisendo dalle regioni interessate la certificazione individuale della validità degli attestati oss. A breve, pertanto, i fascicoli saranno inviati alle aziende per le assunzioni.