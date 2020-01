Assolti 17 ex lavoratori della Foggia Servizi

Avevano persino contribuito a determinare le dimissioni dell'ex primo cittadino Gianni Mongelli. Era il 17 luglio del 2012 e un gruppo di lavoratori della Foggia Servizi faceva irruzione - stando alle cronache di allora - prima nella stanza del sindaco e poi nella sala giunta.

Imputati e condannati in primo grado per invasione di edifici e interruzione di pubblico servizio - difesi dagli avvocati Rando, Aiezza, Scapato e Mari - i 17 imputati sono sono stati assolti in appello. Nel primo caso perché non costrituisce reato, nel secondo perché il fatto non sussiste.