97 kg di droga in un capannone di via Napoli: i quattro imputati assolti perché "il fatto non costituisce reato"

E' quanto deciso dal gip di Foggia, Dello Iacovo che, al termine dell'udienza del 20 aprile, ha emesso sentenza di assoluzione per i quattro foggiano arrestato lo scorso 29 ottobre, in via Napoli, all'esito di un blitz dei 'Falchi'