Per gli amici Gina: la "voglia di non arrendersi" a un anno dalla tragica morte del "ragazzo buono"

Grandi Idee Nascono Amando (G.I.N.A.) rispecchia la vita e lo spirito di Francesco Ginese, per gli amici Gina, un ragazzo nato a Foggia e scomparso il 23 giugno 2019 a Roma in un incidente fatale, a soli 26 anni, nel momento di massima intensità della sua vita. Accettare un destino crudele e spietato è impossibile. L’unica via è agire.

"La voglia di non arrendersi, nemmeno di fronte alla morte, ci spinto a convertire un tragico evento in un grido di speranza, così che Francesco possa continuare a ispirare noi e chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo tramite atti concreti di integrazione, solidarietà e divertimento. Siamo molti, di ogni età, distinti da diversi percorsi di studio, interessi e attività lavorative, viviamo sparsi in tutto lo stivale. Siamo accomunati dalla voglia di metterci a disposizione per la comunità così come avrebbe fatto Francesco, il ragazzo buono che dietro di sé ha lasciato una scia di sogni e che noi tutti, insieme, possiamo realizzare"

Ripartono da dove si sono lasciati, quando un anno fa, in seguito al suo incidente, Francesco aveva un estremo bisogno di sangue, che in quel momento scarseggiava. "Vorremmo non accadesse più che qualcun altro possa vivere quei momenti così tragici senza la certezza che ci sia sangue a sufficienza".

Per questo motivo è nata l’idea di organizzare, ad un anno esatto di distanza, due raccolte di sangue: a Foggia: in collaborazione con Avis, presso il centro trasfusionale Ospedali Riuniti in via Luigi Pinto, sarà possibile donare dal 23 al 27 giugno, dalle 9 alle 11 a Roma: in collaborazione con Croce Rossa Italiana, presso la sede in via Bernardino Ramazzini 15, si donerà il 23 giugno dalle 7.30 alle 12.30. Il secondo appuntamento è un webinar sull’integrazione in programma il 30 giugno.

L’iniziativa, patrocinata dalla Luiss Guido Carli e dall’Università degli Studi di Foggia, prende spunto da uno degli ultimi traguardi di Francesco, una laurea magistrale in Scienze Politiche con una tesi dal titolo “L’immigrazione in un’Italia che invecchia: l’impatto del fenomeno sul sistema pensionistico”. "Alle ore 21.30 ci ritroveremo sulla piattaforma digitale Luiss per discutere di integrazione ed approfondire il tema sotto il profilo economico, giuridico, sociale e culturale".

Interverranno Marco Simoni (presidente della Fondazione Human Technopole, istituto di ricerca per le scienze della vita) il procuratore del Tribunale di Foggia Ludovico Vaccaro, e la prof.ssa Madia D’Onghia, docente di Diritto del Lavoro presso l’Università di Foggia. I relatori rifletteranno su come i flussi migratori si inseriscano nel nostro sistema economico e previdenziale, interrogandosi su quali siano gli scenari di integrazione futuri alla luce degli attuali mutamenti economici e sociali.

Perché G.I.N.A.

"Un anno fa eravamo paralizzati dalla disperazione e per mesi siamo rimasti chiusi nel dolore e nell’incredulità. Poco dopo, però, ci siamo accorti che l’amore è in grado di trasformare le lacrime in energia positiva ed è nata l’esigenza di muoversi, di fare qualcosa, di organizzarsi nel pieno spirito di ciò che Francesco ha lasciato in tutti noi. In fin dei conti, crediamo che G.I.N.A. sia un inno alla vita, che per quanto spesso riesca ad essere cinica e crudele, è meravigliosa e degna di essere vissuta a pieno. “Tu, Gina, continuerai a essere la nostra scintilla, quella che accende il fuoco dentro le persone e dà loro la forza di aggregarsi per aiutare gli altri, il fuoco buono che scalda gli animi e illumina la via”.

I numeri utili dell'associazione

Questo è solo l’inizio, per sostenerci e rimanere aggiornato sulle attività di G.I.N.A. seguici sulla pagina Instagram @associazionegina o scrivici a: associazionegina@gmail.com.

Se vuoi contribuire attivamente alle attività dell’associazione dona tramite il nostro iban IT72A0200805199000105923564 o entra a far parte della nostra famiglia tesserandoti con noi.