Torna a farsi sentire la banda dei bancomat: l'esplosione alla Bper di Stornarella

Salta in aria il bancomat della filiale BPer di via Settembrini, a Stornarella. E' accaduto la scorsa notte, poco dopo le tre, nel piccolo comune del foggiano. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico della filiale, ma non è ancora chiaro se siano riusciti ad asportare il denaro contenuto nella cassa. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che dovranno anche capire se sia stato utilizzato del gas acetilene oppure la comune "marmotta". I militari stanno analizzando i filmati delle telecamere dell'istituto di credito e di quelle presenti in zona.