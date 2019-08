Assalto con esplosivo alle Poste, caccia aperta a quattro banditi: perquisizioni e posti di blocco a gogò

Quattro persone a bordo di due scooter di grossa cilindrata, questo pomeriggio, in pieno centro a Cerignola, hanno fatto esplodere lo sportello Atm dell'ufficio centrale delle Poste Italiane di Piazza Duomo.

Verosimilmente pare che i banditi non siano riusciti a portare a termine il colpo, probabilmente perché una delle due marmotte non è esplosa. Sul posto, in attesa dell'arrivo degli artificieri e degli uomini della Scientifica, sono intervenuti i carabinieri della città ofantina.

La risposta dello Stato non si è fatta attendere. Decine di militari dell'Arma stanno rastrellando la città, sono in corso perquisizioni a carico di pregiudicati e posti di blocco ad oltranza, anche con l'ausilio degli investigatori del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Foggia.