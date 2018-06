Ladri di bancomat in azione, notte di assalti in Capitanata: a Foggia banditi messi in fuga dalle Volanti

Notte di assalti ai bancomat in Capitanata. Tre in tutti i colpi tentati dai malviventi. Il primo tentativo, fallito, è avvenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, al civico 6 di via Salita Borgo, a Castelluccio Valmaggiore. Sul caso indagano i carabinieri.

Intorno alle 4.30 almeno quattro individui sono stati sorpresi e messi in fuga dalle Volanti del posto mentre tentavano di far saltare il Postamat in via dell'Arcangelo. Trenta minuti dopo è toccato al bancomat delle Poste di via D'Alfonso a San Severo, episodio, questo, sul quale indaga la polizia e per cui non si hanno notizie dettagliate sulla riuscita o meno del colpo. Ad agire potrebbe esser stata la stessa banda.