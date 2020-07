Vigile del fuoco in pensione salva il vicino di casa. Era intrappolato in un'abitazione in fiamme ad Ascoli Satriano

Vito Bonavita, stimato capo reparto dei vigili del fuoco in pensione, nonostante abbia dismesso la divisa ormai da un anno, non ha esitato un attimo oggi a trarre in salvo una persona bloccata all'interno della sua abitazione, dove si era sviluppato un incendio. È successo questa mattina ad Ascoli Satriano, in via Sanniti. Le fiamme sarebbero divampate, secondo i primi accertamenti, a causa di un cortocircuito.

Il vigile del fuoco in pensione, che abita a pochi metri dalla casa dov'è scoppiato il rogo, ha prestato i primi soccorsi, anche senza attrezzature e poi ha iniziato a spegnere l'incendio, fortunatamente ben presto circoscritto. Sul posto sono arrivati i colleghi vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione e il 118 che ha constatato che la persona aveva inalato solo un po' di fumo ma sta bene.