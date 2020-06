Violenza sessuale su ragazza di 20 anni. Il racconto tra le lacrime: "Mi teneva così stretta che non riuscivo a liberarmi"

E' stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale il 31enne originario della Nigeria che sabato pomeriggo, intorno alle 17.30, ha bloccato una ragazza dai fianchi, l'ha stretta e ha cominciato a palpeggiarla.

Solo l'intervento di un cittadino - come denunciato ieri in esclusiva su Foggiatoday - ha scongiurato conseguenze ben più drammatiche per la ragazza ventenne che ai poliziotti, tra le lacrime, ha raccontato che l'aggressore la teneva così stretta da non riuscire a muoversi.

Il gravissimo episodio è avvenuto nel quartiere ferrovia di Foggia, in via Monte Sabatino. Grazie ad un passante che ha inseguito il 31enne per quindici minuti, l'uomo è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della polizia in piazza Cavour.