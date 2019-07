Altro che caffè, nella moka c'era la cocaina (in dosi): carabinieri incastrano insospettabile

Nascondeva la cocaina nella moka del caffè, arrestato 60enne viestano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I mirati e serrati controlli che i militari della Tenenza di Vieste stanno esprimendo sul territorio, notevolmente rinforzati per l’inizio della stagione estiva, hanno permesso di arrestare un uomo che nascondeva cocaina nella sua abitazione.

I carabinieri, dopo ed aver elaborato alcune informazioni che avevano raccolto sul territorio durante i normali servizi di pattugliamento ed aver individuato l’abitazione del 60enne, hanno predisposto un servizio specifico per verificare l’attendibilità della notizia, anche nella considerazione che il soggetto non era ancora noto ai militari quale spacciatore di droga.

Avuta quindi certezza e riscontro della fondatezza della notizia, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione e, dopo una meticolosa perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, occultate all’interno della macchinetta del caffè, diverse dosi di cocaina, tutte confezionate e pronte per lo spaccio al minuto. L’uomo, viestano del ’59, è stato trovato in possesso di materiale utile per il confezionamento dello stupefacente e della somma contante di oltre 200 euro, verosimile provento dell’attività delittuosa.

Tale operazione di servizio, insieme ad altre segnalazioni per uso di stupefacenti, messe a segno sempre dai Carabinieri di Vieste, è di particolare importanza per monitorare il fenomeno del consumo e dello spaccio di droghe che, tendenzialmente, subisce purtroppo notevoli incrementi nel periodo estivo.