Porto abusivo d’armi e oggetti atti a offendere: arrestato 40enne

I Carabinieri della Compagnia della Tenenza di Vieste hanno tratto in arresto un 40enne in esecuzione di un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo deve espiare una pena definitiva pari a due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere, commesso a Vieste il 18 dicembre 2011, oltre ad una ammenda pari a 1.200 euro.

Al termine delle formalità è stato ristretto presso la propria abitazione.