Arrestato ultras della Curva Sud del Foggia

Con un Daspo a suo carico, ultras foggiano si presenta allo stadio e aggredisce i carabinieri impegnati nel servizio d'ordine. E' accaduto durante la partita Foggia - Agropoli, della scorsa domenica, allo stadio 'Zacccheria'.

Nel dettaglio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Foggia e della Stazione Carabinieri di Foggia San Lorenzo, insieme al personale della Digos della questura di Foggia hanno proceduto all'arresto in flagranza differita di un 33enne foggiano, ultras della Curva Sud per il Calcio Foggia.

Durante la partita di calcio Foggia-Agropoli, il giovane era intervenuto minacciando alcuni militari che stavano procedendo ai consueti controlli svolti durante gli incontri di calcio, finalizzati ad impedire l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo di artifici pirotecnici ed altro materiale vietato.

Gli accertamenti successivamente svolti da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri e degli agenti della Digos hanno consentito di identificare immediatamente il 33enne, anche attraverso l’acquisizione dei video delle telecamere dello Zaccheria, il quale è risultato avere a suo carico anche un provvedimento di Divieto di accesso alla manifestazioni sportive (Daspo).

A seguito delle risultanze investigative, lo stesso è stato arrestato in 'flagranza differita', sia per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale che per la violazione del Daspo. Il soggetto arrestato, a seguito di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare coercitiva della presentazione giornaliera davanti alla PG; sono in corso infine le procedure amministrative per l’emanazione di un ulteriore Daspo da parte del Questore di Foggia, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza competente.

Gallery