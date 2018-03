Telecamere lo inquadrano mentre esce da un appartamento con un televisore: incastrato ladro

Ieri mattina, nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio del ‘Piano Operativo Interprovinciale’ definito dal Questore di Foggia Mario Della Cioppa unitamente al Questore di Bari Carmine Esposito e finalizzato a garantire valide strategie di aggressione al crimine - che si basa sull’impiego sinergico e contemporaneo delle forze territoriali della Polizia di Stato appartenenti ai territori limitrofi delle due province di BAT e Bari e che prevedono servizi di controllo del territorio ad ‘Alto Impatto’ – gli agenti del commissariato di Cerignola e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno denunciato a piede libero il pregiudicato S.N., classe 1978 , per furto in abitazione.

Incastrato dalle telecamere di sorveglianza della zona, intorno alle 8 gli uomini in divisa si sono recati a Trinitapoli presso l’abitazione di S.N. (che ha ammesso le sue colpe) a seguito di denuncia di furto in abitazione avvenuta a San Ferdinando di Puglia il 6 febbraio scorso. Nel corso della perquisizione S.N. è stato recuperato il televisore marca ‘L.G.32’ con relativo telecomando. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre S.N. è stato denunciato in stato di libertà a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.