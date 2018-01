Foggia-Pescara: arrestato 39enne, era tra i facinorosi nonostante il Daspo di cinque anni

Nel corso dei disordini prima e dopo l’incontro di calcio tra Foggia e Pescara, il personale del Reparto Mobile di Bari ha fermato e condotto in Questura, G.V. di anni 39, di Foggia, pregiudicato, già sottoposto a Daspo per cinque anni dal 2016, arrestato in flagranza di reato, per violazione allo stesso Daspo, nonché violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sei tifosi pescaresi, ai quali sono stati sequestrati fumogeni, saranno segnalati all’autorità giudiziaria e sottoposti a Daspo dal Questore di Foggia Mario Della Cioppa nei prossimi giorni.

I disordini prima e dopo la gara

Questo pomeriggio, prima della gara, all’arrivo di un centinaio di supporter pescaresi giunti a Foggia in treno (altri 400 sono giunti in macchina o in autobus) circa 250 i tifosi locali che hanno tentato, in piazza Vittorio Veneto di cercare lo scontro. Nonostante un fitto lancio di oggetti da parte dei foggiani, che hanno rovesciato anche alcuni cassonetti in mezzo alla strada, prontamente risistemati dai tecnici comunali, le forze dell’ordine hanno impedito qualsiasi contatto con la tifoseria pescarese, respingendo i facinorosi con brevi cariche di alleggerimento. Nel corso dei lanci di oggetti, sono stati raccolti dalle Forze dell’Ordine anche bulloni di notevole spessore. I tifosi pescaresi hanno così potuto raggiungere lo stadio in sicurezza, così come gli altri tifosi biancazzurri giunti con altri mezzi. Brevi cariche di alleggerimento sono state necessarie anche al termine della partita allorquando, in più occasioni, i tifosi foggiani hanno tentato di venire in contatto con quelli pescaresi, senza riuscirvi per il puntuale dispositivo predisposto dalla Questura.