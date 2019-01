Individuato e portato in caserma il malintenzionato che ha tentato il furto nella scuola dell'infanzia Angela Fresu

In merito al grave episodio avvenuto nella mattinata odierna presso la scuola per l’infanzia ‘Angela Fresu’, dalle prime indagini svolte dai Carabinieri, che hanno raccolto le primissime dichiarazioni di maestre e bidelli, è emerso che verso le 9 una persona, disarmata e non travisata, è entrata da una finestra posteriore dell’istituto, dirigendosi verso l’aula insegnanti, probabilmente alla ricerca di qualcosa da rubare, ma è stato intercettato dal personale scolastico.

Il malintenzionato si è dato alla fuga dalla stessa finestra dalla quale era entrato, senza asportare nulla e per fortuna senza mai essere entrato in contatto, nemmeno visivo, con i bambini. Le indagini hanno permesso di individuare il soggetto, che i Carabinieri stanno portando in Caserma. Sono in corso inoltre le escussioni di tutti gli ulteriori testimoni.