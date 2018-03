Si avventa contro i militari durante un controllo e viene arrestato: era senza patente e assicurazione

A Stornara, i militari della locale Stazione hanno arrestato il cerignolano Luigi Cirulli, di 32 anni, già noto all’Arma invece. L’uomo era a bordo della propria autovettura quando, dopo aver incrociato una pattuglia dei carabinieri che gli aveva intimato l’alt, si è dato a una repentina fuga, venendo però bloccato dopo alcuni chilometri, durante i quali i militari sono stati costretti ad inseguirlo.

L’uomo, come se non bastasse, ha anche energicamente reagito al controllo dei Carabinieri, che quindi lo hanno dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo della fuga, per come si è poi potuto accertare, era dovuto al fatto che l’uomo fosse sprovvisto di patente, perché revocata, e l’autovettura della prescritta assicurazione.