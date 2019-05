Violenza inaudita a Stornara: aggredisce ragazza a morsi, le stacca parte del labbro e le procura gravi lesioni al volto

Violenza inaudita a Stornara, dove una 29enne nigeriana ha aggredito, a morsi, una sua connazionale, staccandole una parte del labbro inferiore. Il fatto risale allo scorso mercoledì, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Cerignola hanno tratto in arresto, in flagranza, per lesioni personali, la cittadina nigeriana Agbos Beauty, cl. '90, incensurata.

La ragazza si è resa responsabile di una violenta aggressione nei confronti di una sua connazionale, per cause in corso di accertamento, staccandole a morsi una parte del labbro inferiore. I carabinieri, allertati dalla Centrale Operativa, dove era giunta una segnalazione telefonica, si sono recati sul luogo dell’evento e, a seguito di una serrata attività di ricerca, hanno rintracciato la donna, che subito dopo l’aggressione si era dileguata.

La vittima, soccorsa e trasportata dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Tatarella” di Cerignola, ha riportato gravi lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni. L’arrestata è stata associata presso la casa circondariale di Foggia, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.