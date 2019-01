Hashish e marijuana nascosti in un tombino, lo stupefacente non sfugge al fiuto di 'Quentin': arrestato 26enne

Prosegue incessante l’attività di controllo dei militari della Compagnia Carabinieri di San Severo nelle aree sensibili dell’Alto Tavoliere. In particolare, a tutela dei più giovani, il personale dell’Arma sta dedicando molta attenzione al fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti.

A San Paolo di Civitate i militari - grazie anche al fiuto del cane Quentin, pastore tedesco del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno - hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Vincenzo De Cristofaro, classe ’92, censurato del posto.

Le perquisizioni domiciliari, dell’abitazione e di una masseria a lui riconducibile, infatti, hanno portato al rinvenimento di 2 grammi di marijuana e di 4 panetti di hashish, del peso complessivo di 400 grammi, oltre che della somma di 500 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta il provento dell’attività di spaccio.

Ed è stato proprio Quentin a scovare, all’interno di un tombino per lo scarico delle acque reflue, l’ingente quantitativo di hashish confezionato in pellicole di cellophane. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.