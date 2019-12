Sorpreso a spacciare in via Mameli, nei guai 25enne: sequestrate dosi da strada di hashish e marijuana

Sorpreso mentre cedeva hashish in strada, nei guai 25enne a Cerignola. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri ofantini, nel corso delle attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato il giovane in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: alcune sere fa, lo hanno sorpreso in via Mameli proprio mentre nella sua auto cedeva una dose di hashish ad un acquirente. Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di un’altra dose di hashish e di 605 euro in contanti, somma sottoposta a sequestro dai militari poiché ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

L’acquirente, anch’egli sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della dose di hashish ricevuta poco prima ed è stato quindi segnalato quale assuntore all’Autorità Prefettizia. Nell’abitazione del 25enne i carabinieri hanno poi rinvenuto un’altra dose di hashish, custodita in un cassetto della cucina, e tre dosi di marijuana, per un peso complessivo di 10,5 grammi, di cui la madre aveva cercato di disfarsi gettandoli nel water. La sostanza stupefacente è stata ugualmente recuperata e sottoposta a sequestro. La donna è stata denunciata per favoreggiamento personale nei confronti del figlio, per il quale, invece, dopo le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere di Foggia.