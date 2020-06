Sorvegliato speciale di Apricena 'beccato' della polizia 'in trasferta' a San Severo: 12 km che gli costano il carcere

Sorvegliato speciale di Apricena sorpreso in strada, in compagnia di un’altra persona e in un comune diverso da quello imposto dalle proscrizioni.

Per questo motivo, nella giornata di ieri, gli agenti del reparto prevenzione crimine di San Severo e del commissariato cittadino hanno tratto in arresto un giovane apricenese di 26 anni. Nel dettaglio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato due persone in via Garigliano che, alla vista della polizia, cercavano di eludere il controllo.

Dopo una breve fuga, i due sono stati fermati e controllati in una stradina che porta in un’area abbandonata. Dei due soggetti identificati, uno risultava con numerosi pregiudizi di polizia e, in particolare, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno in Apricena. Pertanto è stato tratto in arresto e, dopo gli atti di rito, accompagnato in carcere.