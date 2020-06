Polizia 'mangia la foglia' e scopre una serra di marijuana allestita nel deposito: scatta il blitz, arrestato 43enne

Una serra artigianale per la coltivazione della marijuana nascosta all’interno di un deposito. E’ quanto scoperto dagli agenti della squadra mobile di Foggia e del reparto prevenzione crimine di San Severo, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio.

Il blitz è avvenuto all’interno di una proprietà privata in una contrada in agro di San Severo. Gli agenti hanno perquisito l’area, di proprietà di un sanseverese di 43 anni, con precedenti penali. All’interno di un deposito, i poliziotti hanno scoperto una serra artigianale, completamente chiusa da una struttura in legno, ricoperta da fogli isolanti e termo-riflettenti.

La serra era provvista di un impianto di termoventilazione composto da quattro lampade termo-riflettenti con lampade ad incandescenza, un ventilatore a piantana tutto collegato alla rete elettrica tramite un impianto elettrico casalingo. La serra era adibita alla coltivazione di piante di marijuana alte circa 30 cm, per un numero complessivo di 143 vasi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, incluso materiale e attrezzi per la coltivazione.

L’esame narcotest effettuato sulle infiorescenze ha consentito di accertare, oltre alla positività alla marijuana, anche il peso lordo della sostanza stupefacente corrispondente a 760 grammi.

Alla luce di quanto scoperto, e in considerazione dei precedenti specifici del proprietario, gli agenti hanno proceduto all’arresto del 43enne per il reato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di vendita o cessione.

L’arresto è stato convalidato, con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma presso il commissariato di San Severo.