Schiaffi e minacce di morte, donna si barrica in casa: polizia arresta uomo violento

Nel giorno di San Valentino gli agenti del commissariato di polizia di San Severo hanno arrestato M.E.A., sanseverese classe 1975, per i reati di minaccia, lesioni nei confronti della propria convivente e violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 19 il personale della volante del commissariato di San Severo, a seguito di segnalazione del 118, è intervenuta in una abitazione dove una donna aveva subito un’aggressione da parte del convivente. All’arrivo della volante ha iniziato ad inveire e minacciare gli agenti che, nel tentativo di calmarlo, sono stati oggetto di aggressione fisica.

L’intervento tempestivo ha permesso di ricostruire come la convivente del 43enne sia stata oggetto di aggressioni e lesioni e minacce di morte. La donna, approfittando della distrazione dell’uomo, uscito dall’abitazione per inveire anche nei confronti del personale del 118 intervenuto, è riuscita a barricarsi in casa. Ciò nonostante, M.E.A. ha provato a rientrare, scagliando pugni e calci contro la porta, danneggiandola, per poi desistere e allontanarsi.

I poliziotti hanno arrestato il malvivente, il quale, compiendo resistenza, li ha presi a calci nonostante fosse ammanettato. Successivamente è stato tradotto nella casa circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

L’elevata professionalità degli Agenti della Polizia di Stato ha permesso di scongiurare l’azione delittuosa e procedere all’arresto dell’uomo. Continua il costante impegno di tutta la Polizia di Stato nella lotta alla violenza di genere.